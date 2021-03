NCAA 2021: bracket, date, calendario e dove vederlo in TV e Streaming

Nella giornata di giovedì 18 marzo, il torneo NCAA 2021 prenderà il via con il primo match in programma tra Texas Southern e Mount St. Mary’s. A due anni di distanza dall’ultima March Madness, la lega collegiale torna a dare spettacolo e lo farà in totale sicurezza. Tutte le fasi finali del torneo, infatti, verranno giocate all’interno dello stato dell’Indiana. Diverse partite si svolgeranno alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis, mentre le restanti saranno suddivise tra Hinkle Fieldhouse, Indiana Farmers Coliseum, Mackey Arena di West Lafayette e Simon Skjodt Assembly Hall di Bloomington. Le squadre si alleneranno invece presso l’Indiana Convention Center con più campi allestiti all’interno della sede.

Secondo i protocolli di Health & Security della NCAA, i giocatori verranno sottoposti a tampone regolarmente e qualora una squadra dovesse avere casi di positività al proprio interno, la stessa non verrà messa in totale isolamento ma potrà disputare la propria partita se ci saranno almeno 5 giocatori a disposizione. Tutte le squadre saranno ospitate in piani alberghieri dedicati, con sale riunioni e da pranzo fisicamente distanti.

Chi sono le favorite quest’anno? Secondo quanto riportano i bookmakers, c’è grande attesa per Gonzaga, Baylor, Illinois e Michigan. Da segnalare, invece, l’esclusione dal tabellone di Blue Devils e Wildcats.

Bracket NCAA 2021

Ecco il bracket completo del torneo:

Calendario Torneo NCAA 2021

Il torneo prenderà il via ufficialmente nella serata di giovedì 18 marzo, esattamente alle 22.10, per arrivare fino alle Final Four previste per sabato 3 aprile e la chiusura ufficiale in programma lunedì 5 aprile all’una di notte italiana. Ecco il calendario NCAA 2021:

First Four — giovedì 18 marzo: dalle 22.10 alle 3.00 italiane

— giovedì 18 marzo: dalle 22.10 alle 3.00 italiane First round — da venerdì 19 marzo a sabato 20 marzo: dalle 17.15 alle 3.00

— da venerdì 19 marzo a sabato 20 marzo: dalle 17.15 alle 3.00 Second round — da domenica 21 marzo a lunedì 22 marzo: dalle 17

— da domenica 21 marzo a lunedì 22 marzo: dalle 17 Sweet 16 — da sabato 27 marzo a domenica 28 marzo: sabato dalle 19.00, domenica dalle 18.00

— da sabato 27 marzo a domenica 28 marzo: sabato dalle 19.00, domenica dalle 18.00 Elite Eight — da lunedì 29 marzo a martedì 30 marzo: lunedì dalle 23.59, martedì dalle 23.00

— da lunedì 29 marzo a martedì 30 marzo: lunedì dalle 23.59, martedì dalle 23.00 Final Four — sabato 3 aprile, dalle 22.00

— sabato 3 aprile, dalle 22.00 NCAA championship game — lunedì 5 aprile, ore 1.00

First Four & First Round: calendario e partite

PARTITA TIME (ET) SITE First Four — Giovedì 18 marzo (16) Texas Southern vs. (16) Mount St. Mary’s 5:10 p.m. Simon Skjodt Assembly Hall (11) Drake vs. (11) Wichita State 6:27 p.m. Mackey Arena (16) Appalachian State vs. (16) Norfolk State 8:40 p.m. Simon Skjodt Assembly Hall (11) UCLA vs. (11) Michigan State 9:57 p.m. Mackey Arena First Round — Venerdì 19 marzo (7) Florida vs. (10) Virginia Tech 12:15 p.m. Hinkle Fieldhouse (3) Arkansas vs. (14) Colgate 12:45 p.m. Bankers Life Fieldhouse (1) Illinois vs. (16) Drexel 1:15 p.m. Indiana Farmers Coliseum (6) Texas Tech vs. (11) Utah State 1:45 p.m. Simon Skjodt Assembly Hall (2) Ohio State vs. (15) Oral Roberts 3 p.m. Mackey Arena (1) Baylor vs. (16) Hartford 3:30 p.m. Lucas Oil Stadium Unity (South) (8) Loyola Chicago vs. (9) Georgia Tech 4 p.m. Hinkle Fieldhouse (5) Tennessee vs. (12) Oregon State 4:30 p.m. Bankers Life Fiieldhouse (4) Oklahoma State vs. (13) Liberty 6:25 p.m. Indiana Farmers Coliseum (8) North Carolina vs. (9) Wisconsin 7:10 p.m. Mackey Arena (2) Houston vs. (15) Cleveland State 7:15 p.m. Simon Skjodt Assembly Hall (4) Purdue vs. (13) North Texas 7:25 p.m. Lucas Oil Stadium Equality (North) (7) Clemson vs. (10) Rutgers 9:20 p.m. Bankers Life Fieldhouse (6) San Diego State vs. (11) Syracuse 9:40 p.m. Hinkle Fieldhouse (3) West Virginia vs. (14) Morehead State 9:50 p.m. Lucas Oil Stadium Unity (South) (5) Villanova vs. (12) Winthrop 9:57 p.m. Indiana Farmers Coliseum First Round — Sabato 20 marzo (5) Colorado vs. (12) Georgetown 12:15 p.m. Hinkle Fieldhouse (4) Florida State vs. (13) UNC Greensboro 12:45 p.m. Bankers Life Fieldhouse (3) Kansas vs. (14) Eastern Washington 1:15 p.m. Indiana Farmers Coliseum (8) LSU vs. (9) St. Bonaventure 1:45 p.m. Simon Skjodt Assembly Hall (1) Michigan vs. (16) Mount St. Mary’s/Texas Southern 3 p.m. Mackey Arena (5) Creighton vs. (12) UC Santa Barbara 3:30 p.m. Lucas Oil Stadium Unity (South) (2) Alabama vs. (15) Iona 4 p.m. Hinkle Fieldhouse (6) USC vs. (11) Wichita State/Drake 4:30 p.m. Bankers Life Fieldhouse (2) Iowa vs. (15) Grand Canyon 6:25 p.m. Indiana Farmers Coliseum (7) UConn vs. (10) Maryland 7:10 p.m. Mackey Arena (4) Virginia vs. (13) Ohio 7:15 p.m. Simon Skjodt Assembly Hall (8) Oklahoma vs. (9) Missouri 7:25 p.m. Lucas Oil Stadium Equality (North) (1) Gonzaga vs. (16) Norfolk State/Appalachian State 9:20 p.m. Bankers Life Fieldhouse (6) BYU vs. (11) Michigan State/UCLA 9:40 p.m. Hinkle Fieldhouse (3) Texas vs. (14) Abilene Christian 9:50 p.m. Lucas Oil Stadium Unity (South) (7) Oregon vs. (10) VCU 9:57 p.m. Indiana Farmers Coliseum

NCAA 2021: dove vedere in TV e Streaming

In Italia, per ora, non ci sono novità sulla programmazione TV della March Madness. Se ti stai chiedendo dove vedere il torneo NCAA 2021 in streaming la soluzione è ESPN Player. A differenza di ESPN+, la piattaforma di streaming è tranquillamente accessibile anche agli utenti italiani.