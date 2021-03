NBA, Stan Van Gundy snobba le triple doppie: “Numeri poco interessanti”

Nel corso dell’attuale stagione NBA, diversi giocatori stanno facendo incetta di triple doppie a coronamento di prestazioni certamente positive, ma che segnano anche un tendenza diversa rispetto alla pallacanestro di qualche decade fa. Tra coloro che non sono particolarmente attrattati dai numeri – evidenziando invece la qualità della produzione di un singolo giocatore – c’è Stan Van Gundy.

Il coach dei New Orleans Pelicans ha commentato in questo modo la ‘moda’ della triple doppie:

“Per quello che mi riguarda sono solo numeri arbitrari. Se a fine serata ai 10 punti, 10 rimbalzi e 10 assist vuoi dirmi che hai fatto meglio di chi magari fa 35, 9 e 9? Certo, sono numeri tondi, ma io il fascino delle doppie doppie o delle triple doppie davvero non l’ho mai capito. C’è una gran differenza tra segnare 15 o 35 punti; tra avere 10 o 18 rimbalzi; o tra il collezionare 10 o 17 assist. Per cui concludere che realizzare una tripla doppia vuol dire aver giocato una gran partita a me sembra assurdo. Preferisco sapere le percentuali di tiro, il numero di palle perse, cos’è stato in grado di fare difensivamente, tutte queste cose. Ok, lo capisco, i numeri tondi piacciono sempre ma io non sono mai stato uno particolarmente soggetto al fascino della tripla doppia”.