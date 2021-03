Il feeling tra Mark Cuban e Luka Doncic esiste da tempo ormai. Da quando, il proprietario dei Dallas Mavericks, ha fatto di tutto per sceglierlo al Draft del 2018. Mossa che si è rivelata tra le più sagge mai prese dall’imprenditore di origini russe. Feeling che è cresciuto con il passare del tempo e delle stagioni, sia grazie a quello che la giovane star slovena è riuscita a mostrare in campo, che soprattutto alla sua incredibile voglia di migliorarsi, nonostante sia già considerato unanimemente tra i migliori giocatori NBA.

In un tweet di lunedì, Cuban ha rivelato come Doncic gli avesse promesso, prima dell’inizio di questa stagione, che sarebbe diventato sia un miglior tiratore che un miglior finisher. E non si può certo dire che il due volte All-Star non abbia mantenuto le promesse fatte al suo proprietario. Sebbene sia entrato nella lega con la fama di buon tiratore infatti, in questa stagione sta viaggiando con il 37.1% da 3 che rappresenta la miglior percentuale in carriera. Maggior efficienza dunque di cui stanno beneficiando i Mavs che sono diventati una squadra più offensiva e dinamica rispetto alle versioni viste gli scorsi anni.

Cuban si gode i progressi del suo gioiello ed è ansioso di scoprire dove e quanto potrà ancora migliorare. Doncic infatti ha solo 22 anni e margini di miglioramento ancora inesplorati, per fortuna di Dallas e per lo sconforto delle altre 29 franchigie.

