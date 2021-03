NBA, Durant commenta in maniera ironica le parole di Steve Kerr

Nella notte i media statunitensi hanno riportato un piccolo botta e risposta tra Steve Kerr e Kevin Durant. Il coach degli Warriors, ospite del podcast di Logan Murdock, aveva dichiarato di essersi divertito di più nell’ultima stagione terminata con un record di 15-50, rispetto all’ultimo anno di Durant in squadra:

“Cerco di essere il più aperto possibile, perché raccontare la nostra storia è una grossa parte della promozione della nostra squadra. L’ultimo di quei cinque anni è stato duro. Sono successe tante cose, alcune delle quali le sapete e altre no. Per quello è stato molto difficile.”

Il problema è che il concetto espresso da Kerr è stato estrapolato durante un discorso più ampio. Kevin Durant, quindi, ha commentato con un tweet l’uscita del suo ex capo allenatore:

“This is hilarious”

This is hilarious — Kevin Durant (@KDTrey5) March 22, 2021

Subito dopo, Steve Kerr – durante la conferenza stampa via Zoom alla vigilia del match contro Phila – è tornato sull’argomento, esprimendo tutta la sua amarezza per come le sue parole sono state facilmente travisate e riportate dai giornalisti:

“Sono stato ospite del podcast e le mie parole sono state totalmente estrapolate dal contesto. Metterle in un tweet e mandarlo fuori nell’universo è stato irresponsabile e pericoloso, sono molto arrabbiato” ha detto alla stampa nominando esplicitamente Shiller. “L’intero senso della conversazione era la differenza tra le pressioni di quel quinquennio e la differenza di allenare una squadra che vince poco ma è ansiosa di imparare. In quel senso è stato più divertente allenare lo scorso anno, ma finiva lì. Kevin Durant non c’entra assolutamente niente. Siamo grati per tutto quello che è successo qui negli anni, abbiamo avuto dei grandi momenti e Kevin è giustamente celebrato ogni volta che viene qui. Gli auguriamo solo il meglio come abbiamo fatto fin dall’inizio. È per questo che sono così arrabbiato, perché è tutta una grande stron…”

