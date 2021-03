Gli Utah Jazz ci credono e vanno sul mercato NBA

Nessuno ad inizio anno avrebbe mai individuato gli Utah Jazz come una delle possibili protagoniste del campionato. Anzi, nessuno ad inizio anno avrebbe mai pensato ai Jazz come una delle prime tre forze del campionato NBA 2020/2021. Perché la franchigia con sede nella terra dei mormoni veniva da un periodo turbolento, con le due star Mitchell-Gobert ai ferri corti per le esternazioni – e le azioni – del francese nei riguardi della pandemia e del virus. Perché la franchigia non aveva apportato miglioramenti sostanziali al roster dello scorso anno, ma anche perché l’uscita ai Playoff di Orlando avevano gettato anonimato sulla squadra. Oggi però, a distanza di sei mesi, quegli stessi Utah Jazz sono primi nella Western Conference e col record migliore di tutta la Lega NBA.

Per provare, però, a scrivere la storia, la franchigia capitanata da Donovan Mitchell ha capito di non poter rimanere vittima del proprio immobilismo – inerme a guardare le altre contender rafforzarsi – ma che è necessario provare a migliorare il roster, puntellare il proprio organico ed è pronta a farlo, buttarsi sul mercato per trovare l’innesto perfetto.

Secondo The Athletic infatti la franchigia ha deciso di occupare l’ultimo spot libero in squadra provando a prendere un giocatore che possa essere utile in uscita dalla panchina. Il GM Justin Zanik ed il suo vice David Morway erano stati previdenti e avevano lasciato, ad inizio stagione, una casella vuota nel roster proprio per poter capire quale sarebbe stato il percorso dei Jazz e quale sarebbe stato il rinforzo giusto. Ed ora pare che la dirigenza, assieme a coach Quin Snyder abbia individuato quello che manca: un difensore in grado di difendere efficacemente dal perimetro ma che abbia anche discrete doti di tiro.

Un compito non facile, non tanto per le qualità richieste quanto per l’innesto in sé. Il primo obbiettivo in un sistema semi perfetto come i Jazz di oggi infatti è quello di non rovinare il meccanismo, non inserire un ingranaggio che possa bloccare il motore. Ed è per questo che il giocatore che verrà scelto, sempre secondo the Athletic, non dovrà essere un elemento che possa mettere in discussione le gerarchie e le rotazioni della squadra. Per ora nomi ancora non sono usciti, né si sa se l’innesto arriverà prima della trade deadline o da un buyout.

L’unica cosa certa è che gli Utah Jazz di oggi sembrano poter davvero credere in un sogno. Ed il nuovo innesto dovrà essere un tassello in più per renderlo realtà.

