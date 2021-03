Primo candidato al premio di Rookie dell’anno 2020-21, LaMelo Ball potrebbe essere costretto ai box per il resto della stagione a causa di un infortunio al polso della mano destra, la sua mano di tiro. La notizia è stata data da Shams Charania di The Athletic e confermata da più fonti vicine agli Hornets.

Charlotte Hornets guard LaMelo Ball is feared to have a fractured right wrist, source tells @TheAthletic @Stadium. Ball is receiving second opinions on his wrist for next steps. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2021

I raggi effettuati a dopo la partita contro i Los Angeles Clippers non avevano individuato alcuna frattura. Ball aveva giocato il secondo tempo dell’incontro con una vistosa fasciatura. La successiva risonanza magnetica svolta prima della gara contro i San Antonio Spurs – in programma nella notte tra lunedì e martedì – ha rilevato appunto una frattura ossea al polso in prossimità del pollice. Per definire i tempi di recupero effettivi si attende il consulto medico previsto a inizio settimana con Michelle Carlson, specialista di New York. In questa stagione d’esordio in NBA, LaMelo Ball ha viaggiato a 15.9 punti, 6.1 assist, 5.9 rimbalzi e 1.6 palle rubate a partita e guida le classifiche riservate ai rookie in diverse categorie statistiche.

