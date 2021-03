NBA, Kemba Walker out contro i Memphis Grizzlies

Kemba Walker salterà la partita tra Boston Celtics e Memphis Grizzlies in programma nella notte NBA al FedEx Forum per load management del ginocchio sinistro. I fastidi al ginocchio avevano costretto ai box Kemba Walker all’inizio della stagione. Assieme a Walker, nel report infortuni di giornata dei Celtics anche Tristan Thompson e Romeo Langford, nel rispetto del protocollo di salute e sicurezza COVID. Si dovrà attendere ancora, invece, per l’esordio stagionale di Jaren Jackson Jr. con Memphis.

Boston inizia dal Tennessee un blocco di quattro trasferte, inclusa la doppia visita al Fiserv Forum, in casa dei Bucks di Giannis Antetokounmpo.

