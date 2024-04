NBA, Steve Clifford lascerà la panchina degli Hornets a fine stagione

Il capo allenatore degli Charlotte Hornets, Steve Clifford, lascerà la panchina a fine stagione. Clifford rimarrà però nella franchigia, ed entrerà a far parte del front office con un ruolo dirigenziale. Ieri ha comunicato la sua scelta ai giocatori e allo staff della squadra. Ha preso questa decisione con la stagione ancora in corso per permettere subito di iniziare la ricerca del suo successore.

Jeff Peterson, nuovo vicepresidente per le basketball operations, e i due coproprietari, Rick Schnall e Gabe Plotkin, lo volevano alla guida della squadra anche nella prossima stagione. Ma è stato lo stesso Clifford a scegliere di fare un passo indietro, o meglio di lato, passando dal coaching staff al front office. In una dichiarazione rilasciata dalla squadra, Clifford ha detto:

“Questo è il momento giusto per lasciare questa posizione. Penso sia la cosa migliore per me e per l’organizzazione. Sono frenetico per il futuro degli Hornets – abbiamo un ottimo core di giovani giocatori, la leadership di Jeff [Peterson] e la visione di Rick [Schnall] e Gabe [Plotkin]. Voglio ringraziare tutti i giocatori degli Hornets e lo staff per il loro lavoro negli ultimi due anni, e i nostri tifosi per il loro supporto continuo alla squadra”

Secondo ESPN, Charlotte ha già iniziato a considerare alcuni nomi di assistenti allenatori NBA per il ruolo di head coach. Tra i seguiti ci sarebbero Charles Lee dei Celtics, Jordi Fernandez dei Kings, Chris Quinn degli Heat e Kevin Young dei Suns. Il talento non manca a Charlotte, dove ci sono LaMelo Ball e la seconda scelta assoluta dell’ultimo Draft, Brandon Miller. Quella che è mancata, negli ultimi due anni di gestione Clifford, è la fortuna. Gli infortuni hanno colpito duramente i giocatori, soprattutto LaMelo Ball, e solo in pochi spezzoni gli Hornets sono riusciti a far vedere il loro potenziale.

