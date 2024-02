NBA, Charlotte Hornets: Mitch Kupchak lascia ruolo President of Basketball Operations

Mitch Kupchak lascia vacante il posto nel ruolo di President of Basketball Operations degli Charlotte Hornets. La franchigia ha ufficializzato il passaggio formale in un comunicato nella diffuso nella tarda serata italiana di lunedì. Il cambio di proprietà lasciava presagire qualche avvicendamento ai vertici dirigenziali, sebbene Kupchak sembri destinato a un incarico da consulente della squadra NBA. Lo scenario emerge chiaramente dalle dichiarazioni affidate a mezzo stampa:

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il dirigente, con trentennale esperienza NBA:

Adrian Wojnarowski di ESPN elenca una serie di nomi nella rosa di possibili sostituiti dietro la scrivania di Charlotte, tra questi: Trajan Langdon (GM Pelicans), Jeff Peterson (Assistant GM Nets), Mike Gansey (Cavaliers) Elton Brand (76ers).

Among several league executives expected to be considered in the process: New Orleans GM Trajan Langdon, Brooklyn assistant GM Jeff Peterson, Cleveland GM Mike Gansey, Philadelphia GM Elton Brand, and others, sources tell ESPN. https://t.co/WckDSYBLBT

