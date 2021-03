NBA, Giannis Antetokounmpo non giocherà contro gli Indiana Pacers

Giannis Antetokounmpo si prenderà un turno di riposo e non parteciperà alla sfida tra Bucks e Pacers prevista per stanotte al Fiserv Forum. Il greco, che aveva accusato un fastidio al ginocchio nel corso della partita precedente, contro i San Antonio Spurs è segnalato tra gli indisponibili nel report ufficiale dei Bucks per una non meglio specificata distorsione. Quella contro i Pacers sarà appena la seconda partita saltata in stagione da Antetokounmpo sin qui – non giocò contro Cleveland il 9 febbraio scorso, vittoria Bucks 100-90. ndr.

Sull’onda di sei successi consecutivi, Antetokounmpo e i Bucks inseguono a distanza ravvicinata di appena una partita i Brooklyn Nets, attualmente seconda forza a Est.

