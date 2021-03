Mercato NBA, Torrey Craig passa da Milwaukee a Phoenix; conguaglio economico per Bucks

Nuova operazione di mercato anche se in tono minore per i Milwaukee Bucks, molto attivi dopo la trade che ha portato in Wisconsin, tra gli altri, PJ Tucker. La squadra del GM John Horst ha infatti mandato a Phoenix Torrey Craig in cambio di semplice corrispettivo economico.

Milwaukee is trading forward Torrey Craig to Phoenix, sources tell ESPN. https://t.co/i9O71T4nTr — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2021

La precisazione arriva da John Gambadoro di Arizona Sports 98.7. Non sono coinvolti né scelte né giocatori, come confermato dalla stessa ESPN.

Scelto dai Nuggets al Draft. NBA 2017, Craig aveva trascorso tre stagioni in Colorado, prima di firmare un contratto al minimo salariale con Milwaukee nel corso dell’offseason 2020. Già nel mirino dei Suns in free agency, prima dell’accordo con Crowder, Craig ha disputato a oggi 18 partite in stagione, con un minutaggio medio di poco superiore agli 11 minuti.

Come puntualizzato da Bobby Marks di ESPN, il risultato combinato – dal punto di vista finanziario – delle manovre citate sin qui porta i Bucks ad avere 3.5 milioni di margine sulla soglia dell’hard cap rispetto ai ‘soli’ 441.539 precedenti. Ciò comporta dunque maggior flessibilità, ricordando che ora i Bucks hanno due slot liberi da poter occupare a roster.

