NBA, Steve Kerr: “Giocare con Michael Jordan mi ha cambiato la vita”

Steve Kerr ne ha passate tante durante la sua carriera in NBA. Il giovane Steve esordì nel 1988, vagò per qualche anno nella lega, fino al 1993, quando approdò ai Chicago Bulls, temporaneamente privi di Michael Jordan, alle prese con il suo primo ritiro. Da allora vinse cinque titoli NBA, prendendo parte alla storia di due dinastie: quella dei Bulls di Phil Jackson e quella dei San Antonio Spurs di Gregg Popovich. Dopo il ritiro, iniziò la carriera da commentatore, salvo poi sedersi sulla panchina dei Golden State Warriors, vincendo altri tre titoli.

Tutto questo, secondo Steve Kerr, è merito proprio di Michael Jordan. Il coach si è espresso così durante il podcast di NBC Sports “Sports Uncovered”:

“Gli devo tutto. A me [giocare con Jordan] mi ha completamente cambiato il resto della vita. Fino a quel punto ero rimbalzato in giro. Ero solo un giocatore nella media. Sono stato capace di giocare in delle squadre da titolo, di farmi un nome, sono stato in grado di andare in TV, nei programmi, nel mondo del management e dell’allenamento. E la ragione per cui la gente mi ha assunto per questi ruoli alla fine è perché ho giocato insieme a Michael Jordan e perché ho fatto parte di squadre vincenti. “