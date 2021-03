NBA, i Thunder garantiscono il contratto di Dort

Luguentz Dort ha stupito tutti in questa stagione, tanto da meritarsi altri due anni di contratto. E’ notizia di pochi minuti fa, infatti, che gli Oklahoma City Thunder abbiano esercitato l’opzione sulle prossime due stagioni, a dimostrazione dei progressi fatti dal giocatore. Attualmente Dort viaggia a 12.4 punti e 3.6 rimbalzi di media a partita. Il tutto è stato riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN.

The Thunder are fully guaranteeing the final two years on guard Lu Dort’s contract for the 2021-22 and 2022-23 seasons, sources tell ESPN. The undrafted Dort has continued to be a revelation in his second season, averaging 12.4 points and 3.6 rebounds and defending at high level.