NBA, Kyrie Irving si ferma per un problema all’inguine

I Brooklyn Nets continuano la loro scalata alla vetta della Eastern Conference, nonostante la maledizione dei Big Three. Con Kevin Durant fermo ai box, la squadra era rimasta in mano a James Harden e Kyrie Irving. Sfortunatamente, anche quest’ultimo si è dovuto fermare oggi, a causa di un problema non meglio specificato all’inguine destro. La notizia è stata riporta da Shams Charania di The Atheltic.

Nets’ Kyrie Irving is listed out tonight vs. Indiana due to right groin soreness. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2021

L’infortunio dovrebbe permettere a Irving un rapido rientro in campo nei prossimi giorni. Il giocatore viene da una prestazione da 34 punti nel derby vinto contro i New York Knicks. Nell’ultimo periodo è riuscito a prendere ritmo e a inanellare una serie di ottime prestazioni, dopo un inizio di stagione abbastanza travagliato. Attualmente i Nets devono rinunciare, oltre al già citato Durant, al lungodegente Spencer Dinwiddie e al nuovo acquisto Blake Griffin.

KD non scende in campo dal 13 di febbraio. In questa stagione, i Big Three hanno giocato solo sei partite insieme. Con solo due di loro in campo, i Brooklyn Nets hanno un record di 19 vinte e 4 perse. Questa notte contro gli Indiana Pacers ci sarà il solo James Harden. Con solo lui in campo i Nets hanno vinto una sola delle tre partite disputate.

In questa stagione, Kyrie Irving sta viaggiando a 27.6 punti (nono in NBA), 4.7 rimbalzi e 5.8 assist di media a partita. I Brooklyn Nets occupano al momento il secondo posto ad est, dietro ai soli Philadelphia 76ers.

