NBA, Christian Wood torna in campo: senza di lui 17 sconfitte consecutive

Finalmente buone notizie per gli Houston Rockets. Questa sera tornerà disponibile Christian Wood, dopo un’assenza durata un mese e mezzo. Il giocatore si era infortunato alla caviglia destra lo scorso 4 febbraio contro Memphis. Da allora i Rockets hanno inanellato una striscia negativa di 17 sconfitte consecutive, la peggiore della loro storia dal 1968 in poi. La notizia è stata riportata da Tim MacMahon di ESPN.

Source: Rockets big man Christian Wood is expected to return tonight vs. Warriors. Houston is 0-17 since Wood, the Rockets’ leading scorer and rebounder, went down with a sprained right ankle.