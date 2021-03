Mercato NBA, i Miami Heat si muovono: chiusa la trade con Oklahoma

Miami Heat e Oklahoma City Thunder hanno chiuso il primo scambio in vista della trade deadline del 25 marzo. La compagine di coach Erik Spoelstra ha acquisito Trevor Ariza in cambio di Meyers Leonard e una scelta del secondo turno al Draft NBA 2027. Secondo quanto riporta ESPN, i Thunder dovrebbero poi procedere con il taglio del giocatore o includerlo in una nuova trade.

ESPN Sources: Oklahoma City is finalizing a trade to send Trevor Ariza to the Miami Heat for Meyers Leonard and a 2027 second-round pick. Leonard must still waive his no-trade clause because of the one-year Bird restriction on his deal, which he’s expected to do for Miami.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2021