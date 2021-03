NBA, Kawhi Leonard sui Clippers: “Sono preoccupato per le sconfitte”

Nella notte i Los Angeles Clippers hanno ceduto a sorpresa contro i New Orleans Pelicans con il risultato di 135-115. I californiani non sono mai stati in gara, arrivando addirittura ad un deficit di 33 punti durante il match. Si tratta della loro 5a sconfitta nelle ultime 7 partite, sintomo che c’è qualcosa che non va dopo un ottimo inizio di stagione. La storia sembra ripetersi per i Clippers, con Kawhi Leonard che nel post-gara non ha nascosto le sue emozioni:

“È molto preoccupante. Se vogliamo avere la possibilità di fare qualcosa, dobbiamo essere costanti. È quello che fanno le grandi squadre: rimangono costanti. Hanno notti in cui l’energia non c’è, ma tutto è questione di essere sempre sul pezzo, dai giocatori agli allenatori. Questo è ciò che rende grande una squadra, i giocatori e allenatori. Coerenza in ciò che facciamo, nella nostra volontà di vincere.”

È vero, ci sono un paio di assenze da rilevare, come quelle di Pat Beverley e Serge Ibaka, ma il futuro dei Clippers non può passare esclusivamente da qui. D’accordo sul concetto è Tyronn Lue, coach di LA:

“Le squadre vengono qui per sfidarci, dobbiamo mostrare più resistenza. Non sono scoraggiato, perché abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare e possiamo giocare ad alto livello. Ma dobbiamo farlo ogni notte. Non possiamo continuare a parlarne e basta. Dobbiamo farlo, ca**o!”

Prima della sosta i californiani avevano subito una battuta d’arresto simile, umiliati dai Grizzlies per 122-94:

“È stata esattamente la stessa sensazione provata a fine partita con Memphis. Questo è ciò di cui parlava il nostro staff tecnico prima di questa partita. Loro erano più fisici di noi, erano più resistenti di noi e avete visto tutti i risultati in campo. Dobbiamo essere migliori. Dobbiamo giocare in modo più fisico, dobbiamo avere una mentalità difensiva diversa all’inizio di ogni partita, non importa con chi giochiamo, non mi interessa.”

Il prossimo appuntamento è contro Dallas la quale sta viaggiando a vele spiegate:

“Se domani giochiamo in questo modo, ci sarà un’altra sconfitta di 50 punti. Quindi dobbiamo essere pronti. E dobbiamo rimetterci in sesto.”

