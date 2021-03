NBA, altra schiacciata di potenza per Anthony Edwards

Anthony Edwards potrebbe non essere il miglior rookie della NBA, ma si sta facendo sicuramente un nome per quanto riguarda le sue gesta sotto canestro e per la sua atleticità. La scelta numero 1 in assoluto dello scorso Draft, nella notte ha messo a segno un’altra schiacciata di rilievo, dopo quella già fatta registrare qualche settimana fa e che ha fatto il giro del mondo. Inoltre, la stellina dei Minnesota Timberwolves ha messo a referto ben 34 punti (12 su 24 al tiro di cui 6 su 14 dalla lunga distanza) nella vittoria dei suoi contro i Portland Trail Blazers.

Anthony Edwards. Look the **** out. pic.twitter.com/1tsX5yBnlJ — Tas Melas (@TasMelas) March 15, 2021

Altro gesto da sottolineare è l’esultanza alla tripla segnata in faccia a Carmelo Anthony.

Anthony Edwards hit a three on Melo then did his celebration 🔥 pic.twitter.com/kEEbvNwZ5o — SportsCenter (@SportsCenter) March 15, 2021

La stagione di Minnesota, in ogni caso, rimane disastrosa. La compagine di Minneapolis, infatti, viaggia costantemente in ultima posizione nella Western Conference con un record di 9-30, il peggiore dell’intera NBA.

