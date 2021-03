NBA, i Chicago Bulls cambiano il quintetto titolare

Cambiamenti in arrivo in casa Chicago Bulls. Secondo Darnell Mayberry di The Athletic, coach Billy Donovan è stanco dei brutti inizi di partita dei suoi e ha quindi deciso una piccola rivoluzione. Questa notte contro i Toronto Raptors partiranno titolari Tomas Satoransky e Thaddeus Young, al posto di Coby White e Wendell Carter Jr.

Source: Bulls coach Billy Donovan plans change to starting lineup https://t.co/oDJOO1EyKJ — Darnell Mayberry (@DarnellMayberry) March 14, 2021

Il coach dei Chicago Bulls vuole migliorare l’impatto iniziale sulle partite, e ha individuato in White e Carter i punti deboli del quintetto titolare. Al loro posto inizierà a preferire due giocatori più esperti, come Satoransky e Young. I Bulls hanno uno dei peggiori ‘net rating’ di tutta la NBA nei primi sei minuti, come dichiarato dallo stesso Donovan in settimana:

“Nei primi sei minuti della partita, se si guardano i numeri e il net rating, siamo stati una delle peggiori squadre di tutta la Lega in questo campo.”

Secondo quanto riporta Mayberry, il ‘net rating’ dei Chiacago Bulls con il quintetto iniziale attuale, formato da White, LaVine, Williams, Markannen e Carter, è di -17.6. Troppo poco per una squadra che è alla disperata ricerca di un’identità per poter lottare per un posto nei Playoff. Attualmente hanno un record negativo di 16 vittorie e 20 sconfitte.

Tutto resta comunque in evoluzione in casa Bulls. Coby White e Wendell Carter restano parte del progetto a lungo termine della franchigia. Il primo sta mettendo a referto dei numeri interessanti in attacco, ma la sua difesa lascia ancora molto a desiderare. Il secondo è sempre stato titolare nelle ultime due stagioni, ma ultimamente sta passando un momento infelice, anche a causa di un recente infortunio.

