NBA, Klay Thompson: “Quando tornerò sarà una gioia per tutti”

Klay Thompson si è concesso ai media prima della partita vinta dagli Warriors contro gli Utah Jazz. Un Thompson apparso determinato a tornare ai suoi standard pre-infortunio, nulla di meno. Senza per questo affrettare i tempi.

Di seguito le sue dichiarazioni alla stampa:

“Sono onesto ragazzi, non mi aspetto di tornare in campo come un fulmine, senza controllo, giocando 38 minuti a sera, in difesa contro i migliori giocatori avversari e inseguendo su centinaia di blocchi. Arriverò a quel punto, ve lo garantisco. […] Per cominciare la stagione si potrebbe partire da una restrizione a 18-20 minuti. Vedremo a che punto sarò, di solito il recupero da un infortunio al tendine d’Achille richiede 12 mesi, il che significa che arriveremo a metà novembre. Cerco di pensare al quotidiano, giorno dopo giorno, ma punto a tornare il giocatore All-NBA che ero. Non mi accontenterò di nulla di meno, sono troppo competitivo per accettare un ruolo da comprimario, non sono fatto così. Troppo fiero per scendere in campo e darvi solo 13 punti in 20 minuti. Non vedo l’ora, ho molta energia repressa da sfogare e voglio solo giocare a pallacanestro. Quando succederà sarà una gioia non solo per me, ma per tutti […]”