NBA, Steph Curry indossa le scarpe disegnate dai figli per il compleanno

I Golden State Warriors hanno festeggiato al meglio il duplice compleanno nel gruppo squadra – 33 per Steph Curry, 20 Mannion – con una vittoria contro gli Utah Jazz. Per l’occasione Curry ha sfoggiato delle scarpe speciali, disegnate dai suoi figli. Un dettaglio che il numero 30 ha condiviso compiaciuto al termine della partita, ai microfoni di NBC Sports:

My kids came through in the clutch with a nice surprise for the 33rd Bday. Had no clue they knew how to design some shoes, but the scavenger hunt had me all the way confused. Love my unicorn, butterfly, and wolf! Bday Vibes! pic.twitter.com/435nSJclMC

— Stephen Curry (@StephenCurry30) March 14, 2021