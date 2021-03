Mercato NBA, i Detroit Pistons stanno per firmare un nuovo centro

I Detroit Pistons sono intenzionati a firmare il centro Tyler Cook con un contratto di dieci giorni, probabilmente per valutarne il rendimento. A riportare la notizia Shams Charania di The Athletic tramite il suo profilo Twitter.

Il centro 23enne ha iniziato la stagione 2020-21 con la canotta dei Nets, salvo però giocare solamente quattro partite, con meno di cinque minuti medi di impiego. Il prodotto di Iowa era approdato in NBA firmando coi Cavaliers per poi essere girato a Denver senza lasciare grosse tracce in nessuna delle due franchigie.

Quest’anno, dopo il taglio dei Nets, Cook aveva proseguito la stagione nella G League, dove ha disputato appena otto partite, ma con medie più che notabili. Il centro, infatti, ha collezionato oltre 20 punti di media a partita, e quasi dieci rimbalzi risultando, in quest’ultima statistica, tra i migliori della lega.

Probabile che dietro la decisione di Detroit ci siano state proprio le ottime prestazioni che il lungo ha inanellato recentemente. Risolto il contratto di Griffin, nel ruolo i Pistons devono anche fare i conti con l’infortunio di Okafor. Questo significa che dietro a Plumlee e Grant ci sono solo i giovanissimi Stewart e Doumbouya, di 19 e 20 anni. In una stagione come questa, in cui Detroit non ha nessun tipo di ambizione, la dirigenza si può permettere di provare un giocatore proveniente dalla G League, sperando magari di firmare l’affare.

Con buona pace dei tifosi di Detroit, la franchigia pare aver scelto quest’anno come inizio di un lungo reset che porterà a una ricostruzione del roster nel lungo termine. E questo nuovo inizio potrebbe arrivare già a fine stagione. I Detroit Pistons sono ultimissimi nella Eastern Conference e col secondo peggior record della lega. Questi risultati però li pongono tra i maggiori candidati ad aggiudicarsi la prima scelta del prossimo Draft.

