G League 2021, i Lakeland Magic si laureano campioni

I Lakeland Magic – squadra affiliata agli Orlando Magic – sono i vincitori della “bolla” della G League valida per la stagione 2021. I Magic hanno avuto agevolmente la meglio in finale sui Delaware Blue Coats, squadra affiliata ai Sixers; il punteggio finale è stato fissato sul 97-78 per i ragazzi di coach Stan Heath e del team manager Anthony Parker, grande stella dell’Eurolega di inizio millennio.

I Magic hanno preso rapidamente il controllo della partita vincendo il primo quarto 21-11, per poi gestirla grazie alle giocate del playmaker Devin Cannady, autore di 22 punti, 9/17 dal campo e 4/9 a 3 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. È stato votato MVP ed è diventato il primo giocatore undrafted nella storia del campionato ad essere MVP. Da registrare i 12 punti di Jon Teske e gli 11 di Tahjere McCall.

Per i Blue Coats, limitati al 31% e soltanto 8/39 dall’arco, da segnalare Rayjon Tucker che ha chiuso la gara con 20 punti ma 7/21 dal campo, Paul Reed 13 punti e 6/19, Isaiah Joe 18 punti e Justin Robinon 12 punti.

Ecco il bracket che ha portato le due squadre in finale:

