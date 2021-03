NCAA, Ewing festeggia al Madison Square Garden: a Georgetown il titolo Big East

Con la vittoria su Creighton University per 73-48 Patrick Ewing e Georgetown si sono aggiudicati il titolo della Big East e un posto nel tabellone del torneo NCAA. Gli Hoyas staccano così il biglietto per il torneo NCAA dopo sei anni, guidati in panchina da una delle stelle più luminose nella storia del del programma. Vedere Ewing festeggiare al centro del campo, sul parquet del Madison Square Garden, fa sempre un certo effetto.

Patrick Ewing at Madison Square Garden … triumphant. Quite a moment: pic.twitter.com/xmC0UiDMLu — Marc Stein (@TheSteinLine) March 14, 2021

Nel 49° anniversario dell’arrivo di John Thompson agli Hoyas, Ewing ha reso omaggio al suo mentore scomparso di recente, con il quale vinse tra le altre cose, il titolo NCAA 1984.

A ESPN, Ewing ha commentato così il successo:

“Molta gente ha parlato male di noi. Da parte nostra ci abbiamo sempre creduto e abbiamo lottato. Sono qui dove nessuno si aspettava che fossi e sto dimostrando che tutti si sbagliavano.”

Oggi Selection Sunday per comporre il bracket e dare il via alla March Madness 2021.

