NBA, morto John Thompson, ex allenatore di Allen Iverson

John Thompson, ex allenatore di Allen Iverson, è morto all’età di 78 anni ad Arlington, in Virginia. Thompson ha allenato l’università di Georgetown per 27 anni, guidandoli al titolo nel 1984. Il primo afroamericano a vincere un titolo NCAA.

Tra i giocatori allenati sotto la sua gestione spiccano Dickembe Mutombo e Allen Iverson, il quale ha sempre avuto un rapporto speciale col suo ex allenatore. Il playmaker che ha fatto sognare Philadelphia infatti è sempre stato grato al coach di Georgetown per la fiducia.

Iverson infatti, ai tempi prospetto di football e basketball di livello superiore, dopo essere stato coinvolto in una rissa – per cui solo la grazia del governatore di allora gli aveva evitato la galera – aveva rischiato di perdere l’opportunità di giocare al college. Thompson invece, come dichiarato più volte dal giocatore, anche durante la cerimonia per il suo ingresso in Hall of Fame, aveva voluto credere in lui. L’ex All Star ha voluto ricordare il suo coach dell’Università attraverso un tweet:

Thanks For Saving My Life Coach. I’m going to miss you, but I’m sure that you are looking down on us with a big smile. I would give anything just for one more phone call from you only to hear you say, “Hey MF”, then we would talk about everything except basketball……. pic.twitter.com/03yj4gZv5q

— Allen Iverson (@alleniverson) August 31, 2020