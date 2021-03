NBA, Carmelo Anthony supera Olajuwon nella classifica punti all-time

Carmelo Anthony continua a scrivere il suo nome nella storia dell’NBA, in barba ai quasi 37 anni che compirà a maggio. L’ala in forza ai Portland Trail Blazers ha infatti superato nella notte Hakeem Olajuwon nella classifica dei migliori scorer di sempre, rubando alla leggenda dei Rockets l’undicesima posizione in questa prestigiosa lista. A Melo è servito un jumper dalla linea di fondo – grande marchio di fabbrica per il nativo di New York – nella gara vinta 125-121 contro Minnesota per suggellare questo sorpasso.

🚨 MELO PASSES HAKEEM FOR 11TH ON THE ALL-TIME SCORING LIST! 🚨 pic.twitter.com/2OcBXEncZM — NBA (@NBA) March 14, 2021

Con un’altra manciata di punti (meno di 500) Anthony scalzerebbe nella lista altri due grandi del gioco come Moses Malone e Elvin Hayes, rispettivamente decimo e nono. Se Melo continuasse a mantenere i suoi 13.8 punti a partita che sta facendo registrare in questa stagione grigionera impiegherebbe poco più di una trentina di partite per il doppio sorpasso.

“Sono ancora qui. Sto ancora giocando. Continuo ad andare e ad amare questo gioco. Sono felice, questo è ciò che conta. […] Sappiamo tutti quello che Hakeem ha portato al gioco. La sua impronta sul gioco è senza precedenti”

Un emozionato Carmelo Anthony ai reporter, che dimostra però di non avere alcuna intenzione di fermarsi. I suoi 24 punti finali nel successo sui T’Wolves si dimostrano infatti per l’ennesima volta decisivi per dei Blazers (22-15) che continuano a litigare con l’infermeria: con CJ McCollum, Jusuf Nurkic e Zach Collins ancora ai box, l’apporto di Melo sarà decisivo per difendere il quinto post ad Ovest e, perchè no, provare a raggiungere il fattore campo nella postseason.

