I 10 migliori talenti da osservare durante il torneo NCAA 2021

Dopo un anno di ‘digiuno’ forzato, il torneo NCAA 2021 riparte come meglio non poteva. Quest’anno la March Madness è pronta a mettere in vetrina diversi prospetti NBA, da osservare – finalmente – da vicino. Tutti gli scout delle trenta franchigie della lega sono pronti a prendere appunti su una classe Draft particolarmente attesa anche rispetto a quella passata in cui le valutazioni sono state inevitabilmente influenzate dalla pandemia e dall’annullamento di metà stagione.

Andiamo quindi a vedere chi sono i dieci migliori giovani da monitorare nel torneo NCAA 2021, sottolineati da Bleacher Report.

10. Jaden Springer (Tennessee, PG / SG, Freshman)

Statistiche stagione NCAA 2020-2021: 12.5 punti, 3,5 rimbalzi, 2.9 assist

La guardia dei Tennessee Volunteers si è conquistato la top 10 senza troppi problemi per essere un freshman. Il talento offensivo non è troppo in discussione e pare amare le situazioni in clutch time. Secondo quanto riportano i principali media americani, Springer ha stupito diversi scout NBA per la sua versatilità: sa tirare con una certa continuità dall’arco, possiede un buon ball-handling e non disdegna l’arte della difesa. In alcune classi Draft potrebbe essere tranquillamente dato tra i primi cinque.

9. Corey Kispert (Gonzaga, SF, Senior)

Statistiche stagione NCAA 2020-2021: 19.2 punti, 4.9 rimbalzi, 1.8 assist

Al quarto anno di college, il buon Kispert ha raggiunto un livello di maturazione cestistica importante. Stiamo parlando di un ragazzone di due metri con discrete qualità come cecchino dalla lunga distanza (il 44% in stagione è lì a testimoniarlo) e la responsabilità di dover portare Gonzaga più avanti possibile nel prossimo torneo NCAA. Le sue media stagionali parlano chiaro e dicono quasi 20 punti ad allacciata di scarpe contro i suoi 6.7 del suo anno da freshman. La crescita è netta, ma ora deve dimostrare di essere ancor più tra i big della sua classe Draft.

8. Scottie Barnes (Florida State, SF/PF, Freshman)

Statistiche stagione NCAA 2020-2021: 11.0 punti, 4.3 rimbalzi, 4.2 assist.

Altro freshman da tenere sott’occhio. Scottie Barnes, per alcuni dato come potenziale top 5 all’interno del prossimo Draft NBA, è il classico giocatore da intangibles e che porta energia alla Draymond Green. Stiamo parlando di un 2.10 per più di 100 kg che possiede la ricercata arte del passaggio, ma sa anche gestire la sfera e creare gioco per i suoi compagni. In attacco, invece, è un discreto esecutore in transizione e possiede buona mobilità sotto canestro. Il tiro è un’ovvia debolezza, ma compensa con altre caratteristiche.

7. Franz Wagner (Michigan, SF, Sophomore)

Statistiche stagione NCAA 2020-2021: 12.8 punti, 6.2 rimbalzi, 2.9 assist

Signori, il primo (e unico) europeo in questa lista è Franz Wagner. Fratello minore di Moritz “Moe” Wagner – cestista dei Washington Wizards – l’ala piccola di Michigan potrebbe rappresentare una delle sorprese del prossimo torneo. Alcuni media specializzati lo danno vicino alla 20esima posizione per il Draft NBA 2021, ma il tedesco ha già dimostrato di poter avere margini di miglioramento interessanti. Anche perché sembra avere diverse armi in faretra. È un giocatore versatile con un buon skill-set offensivo ed è un difensore di livello. Può essere un giocatore importante? Per ora, pare di sì.

6. Moses Moody (Arkansas, SG, Freshman)

Statistiche stagione NCAA 2020-2021: 17.4 punti, 5.9 rimbalzi, 1.8 assist

Da Arkansas arriva il nome di Moses Moody. Il freshman è diventato il terzo miglior marcatore, da rookie, nel college basketball. Sebbene abbia forse una visione di gioco ancor limitata rispetto agli standard, Moody sa gestire bene il pick-and-roll, mentre fatica in situazioni di isolamento. Occhio al suo catch-and-shoot da shooting guard purissima. Da migliorare, forse, la percentuale da 3 punti – ferma al 37% – così come le decisioni durante il gioco.

5. Keon Johnson (Tennessee, SG, Freshman)

Statistiche stagione NCAA 2020-2021: 11.2 punti, 3.4 rimbalzi, 2.5 assist

L’altra stella di Tennessee è Keon Johnson. Giocatore classe 2002, è dato quasi sicuramente come top 10 al prossimo Draft. Questo per le sue abilità fisiche, ma non solo. Le sue qualità difensive sono da giocatore d’elité, così come il suo livello di esplosività, potenza e capacità di resistere ai contatti. La sua carenza risiede, invece, nel tiro dalla lunga distanza in cui cerca di avventurarsi il meno possibile dato il 20% di realizzazione effettiva.