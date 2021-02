NCAA, Roy Williams 900 vittorie in carriera: il più veloce di sempre in D1

Con la vittoria maturata contro Florida State per 78-70 nella notte, Roy Williams ha raggiunto quota 900 vittorie in carriera. Il capo programma dei North Carolina Tar Heels ha stabilito un record di precocità per la Division I NCAA, assicurandosi il 900º successo in 1161 partite. Williams è ora il terzo allenatore in attività a 900 vittorie in Division 1, assieme a Mike Krzyzewski (Duke) e Jim Boeheim (Syracuse). A due vittorie di distanza c’è ora Bobby Knight, per il terzo posto ogni epoca.

With @UNC_Basketball's win over Florida State, Roy Williams became the third active division 1 MBB coach to join the 900 win club 👏👏 pic.twitter.com/ogcF7J3OXJ — FOX College Hoops (@CBBonFOX) February 27, 2021

Un estratto delle dichiarazioni di coach Roy Williams nel post-partita:

“L’ho detto prima, arriverà il momento in cui guarderò indietro ripensando a questi giorni e dirò: ‘È stato meraviglioso’. Oggi però ero conventato sull’obiettivo della vittoria numero 15 in stagione. Venivamo dalla brutta prestazione di un paio di giorni fa [vs Marquette] e volevo una reazione a tutti i costi. Ho chiesto ai miei giocatori di mostrare lo stesso approccio e lo stesso desiderio di reazione che avevo io. Ringrazio tutti i giocatori, gli assistenti – i migliori del mondo – che mi accompagnano da 33 anni.”

NC CELEBRA LE 900 VITTORIE DI ROY WILLIAMS

Garrison Brooks, senior della squadra, ha consegnato a coach Williams la cornice con all’interno la maglia commemorativa. Al centro del campo i festeggiamenti per il traguardo.

Win No. 9️⃣0️⃣0️⃣ for Roy Williams The fastest coach in Div. 1 men's basketball history to reach this milestone 👏 pic.twitter.com/eB3SnI1YR2 — ACC Network (@accnetwork) February 27, 2021

Leggi anche:

Risultati NBA: troppa Dallas per i Nets! Bene Denver e Utah, Cleveland sorprende Phila