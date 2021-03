Risultati NBA: Harden trascina i Nets! Giannis e Sabonis in tripla doppia, bene Mavs e Knicks

(20-19) New York Knicks 119-97 Oklahoma City Thunder (16-22)

Dopo una partenza decisamente a rilento, che li ha visti costretti a inseguire sotto di 9 lunghezze, i Knicks ritrovano il loro solito smalto difensivo e giocano tre quarti di partita eccezionali difensivamente, sufficienti per portarsi a casa la vittoria

La lenta partenza dei Knicks permette ai Thunder di tirare con oltre il 70% nel primo quarto. Dopodiché, i Knicks costringono gli avversari al 42% per tutto il resto della partita. New York obbliga OKC anche a 19 palle perse e, trascinata dai 32 punti di Barrett e dalla tripla doppia di Randle, ottiene un’altra convincente vittoria.

(17-21) Toronto Raptors 104-114 Charlotte Hornets (19-18)

Chi ben comincia… potrebbero pernsarla così gli Charlotte Hornets, autori di un inizio di partita decisamente fulminante, che shocka gli avversari e permette loro di accumulare un cospicuo vantaggio, utile poi per tutto il resto della partita. Gli Hornets piazzano un primo periodo da 44 punti segnati e 24 subìti, grazie alle 11 triple segnate (nuovo record di franchigia). Un primo quarto del genere basta ad ipotecare pesantemente la vittoria. Sugli scudi LaMelo Ball, autore di 23 punti e 9 rimbalzi con 6 triple a segno.

(24-14) Milwaukee Bucks 125-119 Washington Wizards (14-23)

È stata una partita super combattuta e aperta fino all’ultimo tra Bucks e Wizards. Alla fine l’ha decisa Giannis Antetokounmpo, con la sua tripla doppia da 33 punti, 11 assist e 11 rimbalzi. Decisive sono state le giocate nel clutch time, durante il quale i Bucks hanno saputo rispondere adeguatamente, colpo su colpo, ai punti di Russell Westbrook, autentico trascinatore degli Wizards. Con 42 punti complessivi – di cui 15 degli ultimi 18 di squadra – Westbrook ha dato di che preoccuparsi ai Bucks. Suo il merito del rientro in partita doppio nel finale, compresa una tripla per il 119 pari. Il suo ultimo possesso viene ben contestato da Middleton, che poi sugella la vittoria con i suoi tiri liberi.

(15-23) Sacramento Kings 106-121 Atlanta Hawks (18-20)

Da quando Nate McMillan è diventato coach ad interim, gli Atlanta Hawks hanno solo vinto. Quattro partite, quattro vittorie per Young e company. Decisive sono state le prestazioni dello stesso Young – 28 punti – e di Capela, autore della 25esima doppia-doppia in stagione con 24 punti e 14 rimbalzi.

Gli Hawks partono piano e i Kings ne approfittano per segnare 33 punti nel primo quarto. La partenza a rilento viene però subito spazzata via dal secondo quarto giocato dai padroni di casa, con un parziale che recita +21 ATL. Non contenti, gli Hawks rientrano in campo nel terzo quarto ancora più concentrati: le triple di Young, seguite da una penetrazione del Gallo, danno il +19: abbastanza per chiudere la partita con largo anticipo.