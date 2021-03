NBA, Kemba Walker duro: “Devo essere più aggressivo”

Siamo ufficialmente entrati nella seconda parte della stagione, dove ogni vittoria conta di più. Il discorso potrebbe calzare a pennello con i Boston Celtics i quali vogliono assolutamente raggiungere i primi posti della Eastern Conference dopo un difficile percorso complessivo. La loro prima partita post All-Star Game però non è andata come previsto, uscendo sconfitti contro i Brooklyn Nets. In questo scontro fra potenze della Eastern Conference, Kemba Walker ha ammesso di aver sbagliato l’approccio alla partita, qualcosa che non può ripetere nei prossimi appuntamenti.

“Devo cercare tiri migliori. Vedendo i filmati delle mie scorse partite ho anche capito che alcuni tiri che ho lasciato erano in realtà delle buone occasioni. I miei compagni mi mettono molte volte in queste condizioni e io devo saperle sfruttare. Devo essere anche più aggressivo.”

La compagine di Brad Stevens ha assolutamente bisogno di ritrovare se stessa, poiché l’attuale record di 19-18 che vale la quinta posizione ad Est insieme a Charlotte, è una condizione troppo debole per sperare di assicurarsi la postseason. Tra le prime otto, Boston è quella che ha il ruolino peggiore contando le ultime dieci partite. In proiezione, Boston potrebbe essere clamorosamente esclusa, etichettando la stagione come ‘fallimentare’.

I Celtics proveranno già da stanotte a raggiungere la ventesima vittoria stagionale, affrontando gli Houston Rockets in crisi di risultati. I texani vengono da quindici sconfitte consecutive.

