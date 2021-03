NBA, Caris LeVert debutta in maglia Pacers

Caris LeVert ha debuttato finalmente per gli Indiana Pacers nella vittoria 122-111 ai danni dei Phoenix Suns conquistata nella notte.

Il giocatore si era fermato a seguito della complicatissima trade che portò, su tutti, James Harden in quel di Brooklyn. In quell’occasione, le visite mediche dello staff Pacers avevano individuato un carcinoma nel rene, decidendo quindi di fermare il giocatore per poterlo accuratamente trattare. Caris LeVert non giocava una partita NBA dal 12 gennaio scorso.

13 punti e sei rimbalzi per lui, in una notte in cui le basse percentuali al tiro (5-14) contano davvero poco.

“Un mese e mezzo fa non sapevo nemmeno se avessi mai potuto tornare a giocare, soprattutto in così poco tempo e con tutto quello che era successo. Quindi si, sono davvero grato e felice di essere sceso in campo.”

Le gambe pesanti hanno sicuramente condizionato la prestazione di LeVert, ma coach Nate Bjorkgren si dimostra soddisfatto del debutto del suo giocatore:

“Ha dato una grande energia a tutto il gruppo, ha un grande animo. E’ davvero una buona persona, è stato un compagno di squadra perfetto durante tutta la convalescenza che lo ha tenuto fuori. I nostri ragazzi sono felici di riaverlo in campo, ci aspettiamo grandi cose da lui.”

Caris LeVert e i suoi Indiana Pacers torneranno in campo nella notte di martedì, ospiti dei Denver Nuggets.

Leggi anche:

Programmazione NBA su Sky: le partite dal 14 al 16 marzo

NBA, Charles Barkley vuole Chris Paul candidato MVP: Shaq si arrabbia

NBA, James Harden supera Larry Bird nella classifica punti All-Time