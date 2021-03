NBA, i New Orleans Pelicans ricevono la prima dose di vaccino

Dopo le ultime dichiarazioni di Joe Biden sul piano vaccini negli Stati Uniti, anche la NBA si sta preparando per mettere in sicurezza tutte le squadre dopo una stagione certamente segnata da numerose assenze dovute al Covid-19. Secondo quanto riporta ESPN, i New Orleans Pelicans sono la prima squadra NBA ad aver ricevuto la loro prima dose di vaccino. Sempre secondo il famoso media americano, oltre ad alcuni membri della franchigia, sono stati coinvolti anche diversi giocatori. I Pelicans hanno ricevuto i loro vaccini grazie ad una partnership attivata con un ospedale locale e in consultazione con medici e funzionari del team.

Martedì scorso, il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, aveva ampliato l’idoneità per l’accesso al vaccino COVID-19, consentendo a chiunque avesse 16 anni (o più) – e con una situazione di maggior rischio – di ottenerlo quanto prima. Una delle 12 condizioni è il sovrappeso, definito per chi ha un indice di massa corporea superiore a 25, un criterio che molti giocatori NBA superano nonostante siano atleti professionisti. Stesso discorso per chi presenta condizioni particolari come asma, ipertensione e il diabete di tipo 1.

NOLA ha quindi comunicato con una nota la situazione della squadra:

“I Pelicans sostengono gli sforzi vitali dello Stato per incoraggiare tutti a ricevere il vaccino, poiché la vaccinazione su larga scala della nostra comunità è il modo migliore per mantenere tutti al sicuro e porre fine alla pandemia.”

Fonti non meglio precisate di ESPN hanno anche precisato che non tutti i giocatori di New Orleans si sono sottoposti a vaccino nonostante l’idoneità specificata in precedenza. Nel frattempo, si attende anche la scelta dei Dallas Mavericks i quali sono in attesa dell’approvazione da parte della NBA per poter procedere con i piani vaccinali su giocatori e staff. I primi passi per un ritorno alla normalità.

Leggi Anche

NBA, Caris LeVert debutta in maglia Pacers

NBA, James Harden supera Larry Bird nella classifica punti All-Time

NBA, Carmelo Anthony supera Olajuwon nella classifica punti all-time