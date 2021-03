NBA, James Harden supera Larry Bird nella classifica punti All-Time

Stessa notte, stesso sorpasso. Dopo infatti il jumper messa a segno nella notte che ha permesso a Carmelo Anthony di superare Hakeem Olajuwon nella classifica all-time per punti segnati, anche James Harden ha scalato una posizione in questa prestigiosa lista, sorpassando l’icona dei Celtics Larry Bird conquistandone il 34esimo posto.

È accaduto tutto nel successo dei Brooklyn Nets 100-95 sui Detroit Pistons di questa notte, una vittoria che proietta la squadra guidata da Steve Nash a meno di una partita di distanza dai Philadelphia 76ers, primi nella Eastern Conference. Nelle interviste post partita, James Harden ha riconosciuto la grandezza dell’achievement appena conquistato:

“Sappiamo tutti quanto fu grande Larry Bird e quello che fece per Boston. Una leggenda. Sorpassare uno dei migliori giocatori di sempre è un grande onore per me”

Con Kevin Durant ancora out, i Nets si stanno affidando alle grandi giocate del barba e di Kyrie Irving, in attesa che il nuovo acquisto Blake Griffin faccia il suo debutto. Tripla doppia per Harden (24 punti, dieci assist e dieci rimbalzi), l’undicesima da quando veste la canotta nerobianca.

“Devo continuare a crescere. Alla fine dei conti, quello che voglio è che il nome sia accostato a quello dei più grandi”

Con i 21.792 punti messi a segno in carriera, nel mirino ora c’è quel Gary Payton distante solamente 22 punti nella classifica dei migliori scorer di sempre.

Leggi anche

Cinque giocatori in tripla doppia nella notte NBA: è record!

NBA, Blake Griffin e le prime parole da nuovo giocatore dei Brooklyn Nets

NBA: gli arbitri giustificano il non fischio su Ja Morant nella partita tra Denver e Memphis