NBA, Blake Griffin e le prime parole da nuovo giocatore dei Brooklyn Nets

In meno di una settimana Blake Griffin ha detto addio ai Detroit Pistons, rinunciato a 13 milioni di dollari in contratto e accettato l’offerta dei Brooklyn Nets. L’ala grande classe 1989 nella serata di ieri è stata ufficializzata dalla franchigia newyorchese, con parole di benvenuto da Sean Marks – GM della franchigia.

Ebbene, sono arrivati anche i commenti dello stesso Griffin il quale si è detto felice della sua nuova avventura in una squadra che lotterà certamente per la conquista del titolo NBA. Per unirsi ai Nets, Blake ha accettato un contratto da 1.2 milioni di dollari fino al termine dell’attuale stagione:

“Il mio unico obiettivo nel firmare con Brooklyn è quello di provare ad aiutare la squadra a vincere il titolo. Ci sono annate in cui questo obiettivo è più realistico di altre: per questo ho scelto i Nets. Ritroverò Jordan? Ci conosciamo da tanto, so come giocare accanto a lui per cui la sua presenza ha senz’altro avuto un ruolo nella mia decisione. Loro avevano bisogno di un 4, io ho sempre avuto tantissima ammirazione per Steve Nash, e per i campioni che hanno già a roster.”