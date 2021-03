Cinque giocatori in tripla doppia nella notte NBA: è record!

Nella notte NBA appena conclusa, son cinque i giocatori che hanno chiuso con una tripla doppia a referto. A suo modo si tratta di un record: non era mai successo in nessun’altra giornata di regular season. Il primo ad aver registrato una tripla doppia è stato Julius Randle, nel match dei suoi New York Knicks contro gli Oklahoma City Thunder. Il lungo ha chiuso con 26 punti, 12 assist e 12 rimbalzi.

Poi, James Harden, il quale con la maglia dei Brooklyn Nets ha regolato i Detroit Pistons con 24 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Si tratta della sua nona tripla doppia con la maglia dei newyorchesi, la sua 55esima in carriera. Da segnalare come 12 punti – dei suoi 24 totali – siano arrivati nel solo ultimo quarto.

Domantas Sabonis ha fatto la voce grossa contro i Phoenix Suns, permettendo ad Indiana di regolare la forte compagine dell’Ovest. Il lungo ha chiuso con 22 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Passiamo quindi a Russell Westbrook, un habitué di triple doppie prodotte nel corso della sua carriera, con 42 punti, 10 rimbalzi e 12 assist registrati nella sconfitta 125-119 contro Milwaukee.

Infine, da segnalare anche Giannis Antetokounmpo il quale ha trascinato i Bucks proprio contro i capitolini mettendo a referto 33 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Una notte di produzione singola clamorosa.

Leggi Anche

NBA, Carmelo Anthony supera Olajuwon nella classifica punti all-time

Risultati NBA: Harden trascina i Nets! Giannis e Sabonis in tripla doppia, bene Mavs e Knicks