NBA, Kyle Kuzma su LeBron James: “Ci basta uno sguardo per capirci”

LeBron James ha recentemente elogiato i grandi miglioramenti compiuti da Kyle Kuzma. La vittoria dei Los Angeles Lakers nella notte contro gli Indiana Pacers ne è stata la conferma. La guardia ha infatti guidato la rimonta della sua squadra, realizzando ben 15 punti nell’ultimo quarto.

Sei di questi punti sono arrivati grazie a due assist consecutivi di LeBron James, abile nel pescare la guardia libera nell’angolo. Dopo la partita, Kuzma si è così espresso al giornalista di Lakers Nation Ryan Ward:

“Ci siamo guardati reciprocamente per l’intero possesso. I nostri sguardi si sono incrociati ed ero sicuro che mi avrebbe passato la palla. Mi ha trovato libero ed io ho realizzato il tiro.”

✨ 24 PTS, 13 REB for @kylekuzma

✨ 15 in the 4th quarter Kuz propels @Lakers comeback win! pic.twitter.com/J7hoYowkSb — NBA (@NBA) March 13, 2021

Kuzma ha terminato la partita con 24 punti realizzati, conducendo i Lakers alla vittoria per 105-100. Vista la prolungata assenza di Anthony Davis, per la franchigia californiana sarà fondamentale contare sull’apporto di tutti i suoi giocatori, in primis proprio di Kuzma.

