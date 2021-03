NBA, Sospiro di sollievo per Phila: 2 settimane di stop per Embiid

Nessun infortunio grave per Joel Embiid, il quale nella scorsa notte era uscito anzitempo dalla sfida contro i Washington Wizards dopo un movimento scomposto del suo ginocchio in seguito ad una schiacciata messa a segno dal centro. Il camerunense nelle scorse ore si è sottoposto a risonanza magnetica che non ha evidenziato alcun danno strutturale a legamenti e menisco, ma solamente una forte contusione ossea. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, il giocatore di Phila rimarrà fuori dalle competizioni per almeno 2-3 settimane, per poi essere rivalutato dallo staff medico della franchigia.

Il lungo ha chiuso la prestazione contro i capitolini con un bottino di 23 punti e 7 rimbalzi in 20 minuti di permanenza sul parquet con Phila che si trova saldamente in prima posizione ad Est con il record di 26-12 e una partita di vantaggio sui Brooklyn Nets di Irving-Durant-Harden.

