NBA, Drew Hanlen sul progresso di Bradley Beal: “Non è più solo un buon tiratore”

Uno dei giocatori più in forma della NBA in questa stagione è Bradley Beal. La guardia dei Washington Wizards sta viaggiando con numeri da MVP grazie ai suoi 32.1 punti (primo in NBA), 5.3 rimbalzi e 4.6 assist. Tuttavia, la stagione dei capitolini non sta andando secondo previsioni iniziali poiché relegati nelle ultime posizioni della Eastern Conference con un record di 14-22.

La crescita della guardia nelle ultime due stagioni rimane comunque sotto gli occhi di tutti. Il suo segreto, secondo quanto riporta NBC Sports, è l’affiancamento di Drew Hanlen come personal trainer. Hanlen – NBA Skills Coach & Consultant – conta collaborazioni con diversi nomi importanti come quelli di Joel Embiid, Jayson Tatum, Zach LaVine, Kelly Oubre Jr, Jordan Clarkson e RJ Barrett.

Hanlen ha parlato del percorso di Beal ai microfoni di NBC Sports:

“Il primo step è stato quello di aggiungergli nuove soluzioni offensive. Appena è entrato nella lega, chiunque pensava che sarebbe stato un giocatore simile a Ray Allen: era visto più come un tiratore che come un giocatore. L’anno scorso ha chiuso una stagione con 30 punti di media a partita perché ha lavorato duramente sul suo ball handling, su nuove armi in attacco e su come passare la palla.”

