NBA, Zion Williamson punta a raggiungere un nuovo record

La star dei New Orleans Pelicans Zion Williamson continua a macinare record. Il prodotto di Duke ha infatti una striscia aperta di 16 partite consecutive tirando con oltre il 50% dal campo. Meglio di lui hanno fatto solamente Shaquille O’Neal, Karl Malone e Wilt Chamberlain.

Last night, Zion Williamson extended his streak of 20-point games with 50% shooting to 16 straight games.

Since the shot-clock era began in 1954-55, the only players who have longer such streaks are Hall of Famers Shaquille O'Neal, Karl Malone, and Wilt Chamberlain. pic.twitter.com/TajnqAV3bc

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 13, 2021