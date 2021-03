Nikola Jokic ha trascinato i Denver Nuggets nella vittoria di questa notte contro i Memphis Grizzlies. Autore di 28 punti, 7 assist e 15 rimbalzi, ‘The Joker’ è stato determinante anche in difesa: una vittoria che fa morale, con Nikola Jokic che sogna di vincere il titolo NBA.

Conquistare l’anello è il sogno di tutti i giocatori, anche di Nikola Jokic che spera prima o poi di conquistare il titolo NBA. Dove? Ovviamente a Denver, come dice a Mike Singer del Denver Post:

Nikola Jokic on a title pursuit in Denver: “If I win it with Nuggets… that’s gonna be (more) than if I go or someone else joins us… that’s even better, maybe someone joins us. My personal opinion is I’d rather win it with Nuggets than with another team.”

— Mike Singer (@msinger) March 13, 2021