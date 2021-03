NBA, LeBron James impressionato dalla crescita di Kyle Kuzma

La pausa per l’All-Star Game ha portato bene ai Los Angeles Lakers, alla ricerca di un po’ di continuità. Con la vittoria sugli Indiana Pacers 105-100 i gialloviola raggiungono il quarto successo negli ultimi undici incontri, trend che LeBron James e compagni vorrebbero ovviamente invertire in positivo.

Mattatore della serata Kyle Kuzma, che con 15 punti dei suoi 24 finali nell’ultimo periodo ha aiutato e non poco i Lakers a limare uno svantaggio che nel quarto quarto si era allargato in doppia cifra in favore Pacers. Indiana cade ancora: non vince allo Staples Center dal 2015.

La prestazione di Kuzma (5-8 da tre solo negli ultimi dodici minuti) ha impressionato il Re:

"The game has just slowed every year for him… He knows his role on this team and he does it at a high level." @KingJames on @kylekuzma's performance and his takeaways from tonight's comeback win. pic.twitter.com/2nink2bCFY

