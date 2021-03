Slitta di altre due settimane il rientro di Anthony Davis sul parquet: il numero 3 dei Lakers, infatti, è alle prese con una tendinosi e uno stiramento al polpaccio della gamba destra. Nonostante il recupero proceda senza imprevisti, bisognerà ancora attendere per rivederlo in campo.

Prima della partita di questa notte contro i Pacers, vinta dai Lakers, lo staff medico ha visitato Anthony Davis: ci sono buone sensazioni circa il suo recupero ma, per ridurre al minimo il rischio di una ricaduta, AD verrà rivalutato tra due settimane.

Anthony Davis has "been cleared to enter the next phase of his return to play process," per the Lakers, after being seen by team doctors tonight. He'll be re-evaluated in two weeks, per the team.

— Dave McMenamin (@mcten) March 13, 2021