NBA, Eric Gordon fuori per quattro-sei settimane

Non sono buone le novità in casa Houston Rockets. La franchigia texana ha toccato quota quattordici sconfitte consecutive, con il record attuale che recita 11-24, ed è arrivata anche la notizia dell’infortunio di Eric Gordon. Ad annunciarla è stato l’insider di ESPN Adrian Wojnarowski via Twitter.

Rockets guard Eric Gordon has a moderate groin strain and is expected to miss 4 to 6 weeks, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2021

L’esterno dei Rockets dovrà rimanere fuori dalle quattro alle sei settimane per un lieve strappo all’inguine. Gordon era tra i giocatori in partenza da Houston via trade insieme, tra gli altri, anche a P.J. Tucker, come dichiarato anche dall’head coach Silas. La notizia dell’infortunio blocca però di fatto le possibilità di essere scambiato entro il 25 marzo, data della prossima trade deadline, e quindi Gordon finirà quasi sicuramente la stagione in maglia Houston Rockets.

Gordon, arrivato ormai a 32 anni, gioca ai Rockets dal 2016, quando era arrivato dai Pelicans per provare a vincere il titolo. Titolo che non è mai arrivato, e che difficilmente potrà arrivare nei prossimi anni in quel di Houston, dove però il giocatore è riuscito a ritagliarsi un ruolo fondamentale. Le sue prestazioni nel 2017 in particolare gli sono valse la vittoria del premio di Sesto Uomo dell’anno. In questa stagione Gordon sta viaggiando a 17.8 punti e 2.6 assist di media a partita, tirando con il 43.3% dal campo e il 32.9% da tre punti.

