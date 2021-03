NBA, Caris LeVert rientra in campo contro Phoenix

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, Caris LeVert farà il suo esordio con la maglia degli Indiana Pacers nella giornata di domani, affrontando i Phoenix Suns.

Il ragazzo, giunto a Indianapolis nell’ambito dell’operazione ‘Harden‘, si è recentemente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, atto a debellare un principio di carcinoma che aveva intaccato il rene sinistro. La spiacevole presenza del tumore maligno era stata evidenziata proprio dalle visite mediche svolte con la nuova franchigia, decisive nell’aver scoperto il potenziale rischio in tempo utile all’asportazione. La convalescenza dell’ex giocatore di Brooklyn, come testimoniato prontamente dal compagno Malcom Brogdon, sembra essere terminata:

“Caris sembra in forma. Ritengo che sia pronto per giocare. Stiamo parlando di un ragazzo dal potenziale immenso, che alimenterà notevolmente la nostra produzione offensiva. Le difese dovranno preparare le partite in maniera diversa, perché disponiamo di un marcatore dinamico in più. Ha le capacità per diventare da subito la stella della squadra in quella metà campo.”