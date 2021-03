Paura in casa 76ers: Joel Embiid, dopo una schiacciata nella partita contro gli Washington Wizards, è uscito dal campo per infortunio. Un infortunio che preoccupa e oggi, per conoscerne l’entità, Joel Embiid si sottoporrà ad una risonanza magnetica.

A poco meno di sei minuti dalla fine del terzo quarto Embiid vola in schiacciata, portando il risultato sul 80-60 per Philly: sfortunatamente atterra sulla gamba sinistra che, sovraccaricata da tutto il peso corporeo, provoca un iperestensione al centro dei 76ers.

Joel Embiid went down after suffering an apparent leg injury. He went back to the locker room. pic.twitter.com/Qd8IqC5Ric — SportsCenter (@SportsCenter) March 13, 2021

Una caduta che, almeno inizialmente, non preoccupava Doc Rivers, come racconta l’allenatore di Philadelphia nel post partita:

“È caduto malamente: lì per lì pensavo che ci fosse stato un piccolo contatto quando sono saliti per schiacciare la palla. Mi sembrava che fosse caduto con in equilibrio fuori dal campo: non voglio fare ipotesi speculare sulla gravità dell’infortunio, domani avremo tutte le informazioni necessarie. Ho parlato con lui negli spogliatoi: sta abbastanza bene, quindi speriamo per il meglio e che non sia nulla di grave”

Doc Rivers spoke with Joel Embiid after the game “I’m hoping for the best. He was in pretty good spirits” pic.twitter.com/DhPYGK9YEy — John Clark (@JClarkNBCS) March 13, 2021

Nella giornata di domani, Joel Embiid farà una risonanza magnetica che conoscere l’entità dell’infortunio. Dopo aver saltato, a causa dei protocolli di sicurezza, la scorsa partita contro i Chicago Bulls, Embiid salterà sicuramente la partita di domenica contro gli Spurs.

Un’assenza pesante, come sottolinea Tobias Harris a fine partita:

“Speriamo che non sia nulla di grave: quando ho visto il replay, ho notato l’iperestensione del ginocchio. Preghiamo che sia solo quella e che non ci siano danni più gravi: sappiamo tutti quanto sia importante Joel per la squadra, quanta enfasi mette sulla sua salute e sul suo corpo quest’anno. Quindi preghiamo che non sia nulla di grave e che stia bene”

