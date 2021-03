Risultati NBA: bene i Sixers ma paura per Embiid. Vittorie anche per Heat, Nuggets e Lakers

(26-12) Philadelphia 76ers 127-101 Washington Wizards (14-22)

I 76ers battono tranquillamente gli Wizards e mantengono la vetta della Eastern Conference, ma quello che preoccupa la franchigia di Philadelphia è l’infortunio che ha colpito il favorito al premio di MVP Joel Embiid. Embiid – 23 punti e sette rimbalzi in 20 minuti – è dovuto uscire a metà del terzo quarto per un infortunio al ginocchio, ma bisognerà aspettare la risonanza magnetica per avere più informazioni a riguardo. Senza Simmons, fuori per il caso del barbiere positivo al Covid, giocano bene Harris e Curry, entrambi con 14 punti segnati. Dalla panchina un contributo importante lo portano Milton e Korkmaz con 18 punti a testa, mentre per gli Wizards non bastano i 25 punti e otto assist di Westbrook e i 19 di Beal.

(22-15) Denver Nuggets 103-102 Memphis Grizzlies (17-17)

Al termine di una partita molto combattuta fino agli ultimi secondi i Nuggets riescono a portare a casa la 22esima vittoria in stagione. Protagonista della sfida è Nikola Jokic. Il serbo – favorito al premio di MVP insieme a Embiid – finisce la serata con 28 punti (di cui gli ultimi cinque fondamentali per la vittoria), 15 rimbalzi, sette assist e 13/22 di tiro dal campo. Will Barton mette a referto 21 punti con cinque triple, Michael Porter Jr. segna lo stesso numero di punti e raccoglie nove rimbalzi. Dillon Brooks per i Grizzlies segna 20 punti e serve nove assist, Brandon Clarke dalla panchina contribuisce con altrettanti punti tirando 8/14 dal campo. Bene anche Ja Morant: 16 punti, nove assist e quattro rimbalzi per lui in 34 minuti sul parquet.

(14-23) Cleveland Cavaliers 82-116 New Orleans Pelicans (16-22)

I Pelicans liquidano Cleveland con un parziale di 35-19 nel secondo quarto, toccando un vantaggio massimo di 40 punti e finendo sul +34. Per New Orleans ci pensano Ingram e Zion: il primo segna 28 punti e raccoglie sette rimbalzi, il secondo finisce la serata con 23 punti e sei rimbalzi. Da segnalare anche la prestazione di Steven Adams, in doppia doppia con 17 rimbalzi e 10 punti. Per i Cavs, che ormai bazzicano nei bassifondi della Eastern Conference e hanno perso ogni speranza di Playoff, Sexton segna 19 punti con tre palle rubate mentre Quinn Cook, fresco di 10-day contract, segna 13 punti.