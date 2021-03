Mercato NBA, Detroit manda Mykhailiuk a OKC in cambio di Diallo

Primi movimenti a due settimane poco meno dalla Trade deadline del 25 marzo. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, gli Oklahoma City Thunder manderanno Hamidou Diallo ai Detroit Pistons in cambio di Svi Mykhailiuk e una seconda scelta 2027 (via Houston). Curiosamente, Troy Weaver, ora GM dei Pistons, era un dirigente per OKC quando la squadra dell’Oklahoma scelse lo stesso Diallo con la 45ª chiamata del Draft 2018.

Oklahoma City is trading guard Hamidou Diallo to Detroit for forward Svi Mykhailiuk and a 2027 second-round pick, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 13, 2021

I Pistons sperano che il campione dello Slam Dunk Contest del 2019 possa rivelarsi una solida pedina per un rebuild ormai unico obiettivo della franchigia dopo il buyout di Blake Griffin di qualche giorno fa. Diallo stava viaggiando sui propri massimi in carriera a una media di 11.9 punti e 4.5 rimbalzi a partita in maglia Thunder

Percorso inverso per Mykhailiuk. 6.9 punti e 2.1 rimbalzi a partita per lui in questa mezza stagione. Entrambi i giocatori sono in scadenza questa estate.

