NBA, Mason Jones torna a Houston

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, gli Houston Rockets hanno raggiunto un accordo con Mason Jones sulla base di un contratto decadale. Il giocatore ventiduenne torna dunque in Texas in tempi record, dopo esser stato tagliato poche settimane fa dagli stessi Rockets a vantaggio di Anthony Lamb.

Dopo due discrete stagioni trascorse presso l’università dell’Arkansas, Jones non è stato selezionato nel corso dell’ultimo Draft NBA. Tuttavia, essendosi messo in mostra durante il Training Camp di Houston, si è guadagnato di diritto l’opportunità di giocare 22 partite in questa stagione, mettendo a referto 5.5 punti, 2.1 rimbalzi e 1.3 assist di media a partita in 11 minuti abbondanti di utilizzo.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal giocatore all’ufficio stampa della franchigia:

“Sono contento di poter tornare a Houston. Mentalmente, non è mai facile essere tagliati, ma, continuando a lavorare duramente, mi sono guadagnato questa seconda opportunità. Chi non entra nella lega dalla porta principale non deve mai credere di aver raggiunto la stabilità, così come non deve abbattersi alla prima delusione.”

