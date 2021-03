NBA, Kyle Lowry diventa il secondo miglior marcatore della storia Raptors

Kyle Lowry, grazie ai diciassette punti segnati questa notte nella sfida contro gli Atlanta Hawks, ha superato Chris Bosh nella classifica riguardante i migliori marcatori della storia dei Toronto Raptors, salendo al secondo posto.

Al termine del predetto incontro, nonostante la sconfitta subita, Lowry ha tentato di spiegare che cosa voglia dire condividere classifiche e record con giocatori di immenso spessore:

“Sorpassare un giocatore prossimo all’ingresso nella Hall of Fame è un orgoglio. Non saprei come descrivere le mie emozioni in altro modo. Onore a Chris Bosh, per quel che ha dato a questa franchigia, a questa gente ed a questa nazione. Non ho mai messo nel mirino un traguardo simile, lasciando che fosse il lavoro di molti anni a dare, nel lungo periodo, gioie inaspettate. Non sono arrivato in Canada come specialista offensivo e non avrei mai immaginato di poter condividere i piani alti di tale lista con un campione NBA.”