Mercato NBA, i Miami Heat interessati a LaMarcus Aldridge

I Miami Heat – finalisti nella scorsa stagione – hanno iniziato questa regular season con molte difficoltà e adesso si trovano a rincorrere le prime quattro squadre della Eastern Conference.

Uno dei motivi di questo calo rispetto agli stupefacenti Playoff giocati dai ragazzi di Spoelstra è l’addio di Jae Crowder, accasatosi ai Phoenix Suns, che ha lasciato un vuoto tattico che il solo Kelly Olynyk non può colmare.

Per questo gli Heat sarebbero interessati ad intervenire sul mercato per portare in Florida LaMarcus Aldridge, ormai fuori dai San Antonio Spurs, giocatore veterano con buona esperienza Playoff. Secondo Anthony Chiang e Barry Jackson del Miami Herald:

“I Miami Heat sono tra le squadre che hanno parlato con gli Spurs di uno scambio per Aldridge, secondo fonti della lega. Si è parlato di inserire Iguodala per pareggiare i contratti ma dubitiamo che Spoeltra possa privarsi del suo esterno specialista difensivo in favore di un giocatore che ha tutto un altro ruolo. Inoltre sarebbe sorprendente se gli Heat includessero uno dei loro giovani come Tyler Herro, Precious Achiuwa, Duncan Robinson o Kendrick Nunn in un potenziale accordo per Aldridge.”

Per poter arrivare al giocatore ex Blazers, che in stagione viaggia a 13 punti e 5 rimbalzi di media, gli Heat dovrebbero inviare a San Antonio dei contratti pari ad almeno 19 milioni di dollari. Questa ipotesi sembra abbastanza difficile; più plausibile che Aldridge arrivi a Miami dopo un accordo di buyout con gli Spurs firmando al minimo veterano. Ma ci deve essere la volontà dei texani di liberarlo senza nulla in cambio.

